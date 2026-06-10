Audio By Carbonatix
Togbui Awusi II Awadada of Anlo, Togbui Nukpornuku II Dufia of Wugah Zomayi of Dzelu-kope, Togbui Amegashie Afeku IV Dufia Of Keta, Togbui Crystal Djirackor (Dekawotor 1) CEO Crystal TV, Togbui Akaba of Anyako, Regent Kwashie Vovornotor Kposu of Dzelukope, Abusuapanyin Awuku Budu Head of Bekai Family of Akwamufie, Tom Djirackor of USA, Adolf Djirackor, Mr. Dodzi Kormi Djirackor (Accra), Mr. Prosper Yaovi Djirackor (Lome-Togo), Mad Charity Djirackor (Lome-Togo), Mr. Elikplim Djirackor (Lome-Togo), Mr. Isba Djirackor (Lome-Togo), Nana Ansah Prempeh IV (Akosombo), Anlo, Akropong, Kwahu, Kyebi -Abomosu & Anum, Abusuapanyin Mr. Stephen Yao Heymann, Head of Heymann & Allied Kumako Bekai, Oyoko & Banaka Darku, Nyaho Tamakloe of Whuti, Flator Dan Xhadza, Opanyin Pobi Bekai, Oyoko Abrewatia Marigold Nana Oye Akufo-Addo, Oyoko Hernia Adjoa Pokhara of Akropong, Abusuapanyin (Col Rtd) Ampey Oduro of Anum, Lawyer E. F. T. Doku, Rev. Samuel Heymann, Dr Henry Heymann, Mr Godwin Dzikunu, Anlo Bekai Togo, Mad. Dora Ayim of Italy, Commander Koku Dovlo, Mr Theodore Markham, Dr Jimmy Heymann, Dr Godwin F. Heymann, Celebration Heymann, Djirackor Family of Sekondi, Eshun & Arthur Family of Dixcove, Cape Coast & Tarkwa, The Redeemed Christian Church of God, Fountain of Life Parish, Warri, Nigeria, regret to announce the death of
DANIEL DOE DJIRACKOR
FUNERAL ARRANGEMENTS ARE AS FOLLOWS
THERE WILL BE NO WAKE-KEEPING
SATURDAY, JUNE 13TH 2026
FILE PAST: 7:00 am
PRE-BURIAL SERVICE: 8:30 am, Ghana Police Church (Opposite Accra Academy High School)
BURIAL (INTERNMENT): Private Burial at Gbawe Cemetery
FINAL FUNERAL RITES: Ghana Police Church (Opposite Accra Academy High School)
FATHER: Mr William Djirackor (deceased)
MOTHER: Madam Augusta Awoyo Heymann (deceased)
WIDOW: Mrs Margaret Naana Djirackor
CHILDREN: Irene Djirackor (Entrepreneur), Samuel Nana Bekai Djirackor (Founder and CEO Haven Of Love Children's Foundation), Mrs Deborah Antwi-Boasiako (Senior Human Resource Professional)
GRANDCHILD: Janaya Kuukua Antwi-Boasiako
COUSINS: Rev. Samuel Heymann & Siblings, Mad. Dora Ayim & Siblings, Mad. Dinah Heymann Adu, Dr Ninette Chawey, Mad. Laura Heymann & Siblings, Rev. Roland Ofori & Siblings, Mr Edmund Heymann & Siblings, Mad. Gifty Heymann & Siblings
NEPHEW AND NIECES: Esinam Djirackor and Siblings, Anthony Quarshigah Norshie and Siblings, Augustina Djirackor and Siblings.
IN-LAWS: Madam Grace Lilian Eshun, Mr Gabriel Antwi-Boasiako Jr.
CHIEF MOURNERS: Togbui Dr Crystal Djirackor Dekawotor 1 (CEO CRYSTAL TV), Mad. Grace Lilian Eshun (Tarkwa-Tamso), Mad. Patience Heymann (Sekondi), Mr Allan Djirackor & Sibling (Sekondi), Nana Kwame Adu VI (Tufuhen of Oguaa Traditional Area), Ebusuapanyin Kwamena Essuman (Takoradi), Ebusuapanyin Samuel Brown (Sekondi-Bakaekyir), Ebusuapanyin Kofi Agyekum of Dixcove (Tarkwa), Haven Of Love Children's Foundation, Mad. Lydia Boison & Family, The Djirackor, Heymann, Markham, Kporsu, Dawson, Agbotui, Tamakloe, Egar and Kwadar Families, Mr Gabriel Antwi-Boasiako & Family (Sefwi-Wiawso/Accra), The Brew & Coker Families, Mad. Grace Arthur, Mad. Mary Arthur, Mad. Lucy Arthur, Ebusuapanyin Nana Basau (Sefwi-Wiawso), The Children of Chief Emmanuel Toritse Kwame Heymann (Warri-Nigeria), Pastor John Sanni (RCCG Nigeria), Pastor Richmond Ghansah (RCCG National Youth Pastor Ghana), Rev. Anthony Doe (North Kaneshie Assemblies of God Church), Pastor Moses Atubiga (Assemblies of God Emmanuel Worship Centre Teshie), Mr Jesse Elorm Heymann & Family, Mad. Mildred Dede Ababio & Siblings, Mr Christian Kporsu, Papa Kyei Amoah, Chief Ankai, Ebusuapanyin Emmanuel Eshun, Mr Philip Chukwuneku Ekeruche & Siblings, Mad. Bawo Tracy Heymann & Siblings, Assemblies Of God Church Emmanuel Worship Centre, Teshie, Bawku West District, Mad. Ayimi Heymann, Mr Kenneth A. Heymann, Mrs Ete Heymann-Sagay, Mrs Ami Heymann Natuke, Mr Yaw Subiri & Family, Mr Dodzi Kormi Djirackor, Mr Prosper Yaovi, Mad. Charity Djirackor, Mr Adolf Djirackor, Mad Georgina Heymann, Mad Patience Djirackor.
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