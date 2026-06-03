Audio By Carbonatix
Togbi Edihoo II (Xorvi), Togbi Adoblanui II (Woe), Togbi Sidzro Kokoroko III (Xorvi), Togbi Agbali III, Togbi Ahiable III (both of Blekusu), Togbi Accorlatsey IV (Kedzi), Togbi Ahorlu II (Anlo-Afiadenyigba), Togbi Agbodo Paseku IV (Hatsukorfe), Togbi Adjaobolu III (Agbozume), Fu-Fia Papaga Kevewo (Xorvi), Messrs: Atsu Kokor, Sylvanus Awuye, Kumarni Hanyabiu, CBK Kokoroko, Blewu Kporxa, Christian Q. Binewoatsor, Charles Superman Hanyabui; Parish Priest (Congregation[St. John The Baptist Parish, Odokor, Accra]) Okoe Bankadi (of Dzen-Ayoor, Accra), Minao Afiwor Daduga Sego, Atsufui Kamasa Sego and Amegashie Dzimashie Kukuia-Amenuvor, Wish to announce to the general public, the PASSAGE THROUGH TRANSITION of their beloved,
Johannes Siva Sego
WAKE-KEEPING: 26th June, 2026 | TIME: 8:00pm
Loc: Family House, Odorkor Tipper
BURIAL SERVICE: 27th June, 2026 | Time: 7:00am
at the St. John The Baptist Parish - Odorkor Tipper
INTERMENT: Xorvi (Volta Region)
THANKSGIVING SERVICE: Sunday, 28th June, 2026
Time: 8:00am | Loc: St. John the Baptist Parish - Odorkor Tipper
RECEPTION: 28th June, 2026 | TIME: 1:00pm
Loc: Family House, Odorkor Tipper
CHIEF MOURNERS
MALE: Agbotadua Totsi, C.K Dewornu (IGP Rtd.), Zikpitor (ACP Rtd.) AK. Kokukokor, Agbotadua Atatsi John Kwami Amenuvor, Patrick Sharp Hanyabui, Patrick Amematror, Ben Kukuia, Ambrose Atsu Agbodzi, Chief Inspector Godwin Akey, Lawrence K. Awuye, Peter Awuye, Daniel Gameli Kuagbedzi, Kwamivi Fiatuxo, Misekutor Hanyabui Kumado Golia Kpotosu, Kponorkpete Amematror, Thomas Doe Kukuia, Atsitso Dandey, Midao Mikesokpor, Dogbey Agbodzi, Kwaku Vitus Agbodzi, Lofey Agbozi, Yao Gabla Accorlatsey, Kofi Hotor Baba, Kwaku Kukuia, Hon. Raphael Normegbor, Hon. Raphael Nukamewor, Kwaku Otobo Hanyabui, Adzikavi Kumake, Patrick Kotey Attibu, Yao Tettey Etsey, Ben Poison Koseme Fufia Sammy Dotsega, Leo Kunkra, Fufia Kabi Moladza, Clemence Amedzi, Dotsey Afla Tordzenukor, Dzodze Kwashie Ashigbi, Martin Poppy Awuye, Nicholas Kormudatsi, Kwadzo Teigui Moladza, Kwadzo Suka Ashigbi, Martin Poppy Awuye, Nicholas Kormudatsi, Kwadzo Teigui Moladza, Kwadzo Suka Ashigbi, Sine Dogbatsey, Focker Ashigbi, Kwaku Agbonulegba Alifui, Bengula Afediavu, Micheal Adjavon, Doe Adjavon, Togbi Ehee Adator, Sylvanus John Gbevi Korkor, Kwaku Baka Buku Adator, Kwaku King Ziro Kudafa, Harrison Kudafa (all of Xorvi, Blekusu and Kedzi). Kwaku Doagbodzi, Yaotse Aladey, Kwadzo Lawornyo, Kwashivi Lawornyo, Richard Yaotsey Gakpo, Agbenyega Doagbodzi, Mensah Dehavi Zakli, Quashie Sego, Johnson Koffie Kporxa, Koblavi Kporxa (all of Akame). Bebi Nyadanu, Korshie C. Nyadanu, and David Nyadanu (all of Hatsukorfe). Hunor Kofi Agbeko, Lawrence Agbeko, Atsu Agbeko, Eric Agbeko, Simon Gbewordo, Afedo Seshie, Tobaacco Afeku, P.K. Kowordu, Vincent Hato, C.A.K Klutsey, Another Abonu, Anthony Klutsey, Deku Francis Fionu, Paul Blewuada (all of Agbozume).
FEMALE: Gbeda Horsevi Anago, Fiamanya Rebecca Apetsi, Esi Galley, Yetsavi Husungbo, Adzo Agbolegbe, Nyuiawo Ametefi, Beauty Amematror, Fafavi Azameti, Esivi Agartha Normegbor, Yawo Etsey Kokoroko, AfiAwuye Avleyikpey Josephine Kokoroko, Lucia Sakpo, Akuwor Amenyaglo, Beatrice Dzivenu, Minao Gozo, Adugbavi Kuvi, Rebecca Zikpui, Doxoe Bakawo, Dayee Bakawo, Adzo Godogbe Wortsi, Dovi Akey, Amegashie Akey, Alice Akey, Agbadada Godogbe Wortsi, Adzotsey Takpa, Metsimo Dzeshie, Korshiworvi Badawusu, Afiwor Sosoku, Ga Ahiable, Afawoevi Ashigbi, Afadoaye Kudolo Yevudevi (all of Xorvi and Blekusu). Ablavi Lawonyor, Akolley Lawornyor, Ameevi Lawonyor, Adzowor Gakpo, Yawo Gakpo, Abla Gakpo, Alufa Kporxa, Bernice Tsortorme, Mawufemo Tsortsorme, Mercy Sego, Abla Sego, Christiana Yesine Kporfor (all of Akame). Ablavi Dorgbefu, Christiana Agbeko, Dora Agbeko, Doro Agbeko, Vivian Agbeko, Beauty Senu, Evelyn Agbeko, Happy Agbeko, Mother Agbeko, Gladys Gbewordo, Lena Seshie, Florence Seshie, Gladys Hato, Eureka Klutsey, Happy Sodokpo, Dofi Comfort Klutsey, Adzo Deku (all of Agbozume).
WIDOW: Mrs. Veronica Sego
CHILDREN: Mawutor Sego, Sedinam Sego, Setor Sego, Delali Sego, Senam Sego.
GRAND CHILDREN: Sedem Korshie Dzamson, Aseye Siva-Sego, Nunya Siva-Sego, Yayra Siva-Sego, Akpe Siva-Sego, Deladem Siva-Sego, Mawunya Siva-Sego, Siva Siva-Sego, Setornam Siva-Sego, Worlanyo Siva-Sego, Sesinam Gomez.
SIBLINGS: Adjei Sego, Julius Atsu Sego, Juliana Atsufuiga Sego, Akpene Sego, Lucky Gzigbordi Sego, Doris Sego, Joseph Atsuvia Sego, Josephine Atsufuivi Sego, Titi Sego, Dovi Sego.
NEPHEWS AND NIECES: Edo Alordzinu, John Gedjie, Peace Gedjie, Enam Alordzinu, Josephine Alordzinu, Kafui Alordzinu, Mayday Alordzinu, Edem Alordzinu, Eroam Alordzinu, Regina Kwashivie Sego, Atsu Kwashivie Sego, Etse Kwashivie Sego, Edo Kwashivie Sego, Etsa Kwashivie Sego, Saviour Gedjie, Atsuga Kofi Zubo, Seth Attivie, Kafui Attivie, Seth Yao Amegatse, Obed Korshie Amegatse, Peter Koshie Sego, Sylvanus Kobla Sego, Rev. Raymond Sego.
COUSINS: Doe Daduga Sego, Edith Sego, Gladys Sego, Joana Sego, Fovitor Sego. IN LAWS: Mrs. Dziedzorm Sego, Mrs. Selassie Sego, Mrs. Bernice Fafa Sego.
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