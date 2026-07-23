Obituary

Kwaku Banning aka Boston Jnr

  23 July 2026 6:26am
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Nana Omono Amoako (Akyempimhene, Asante Mampong), Takyiwaa Twidan Ebusuapayin Ernest Banning (Abura Dunkwa / Aboase, CEO, Modula Grup, Accra/Royal Basin Resort, Kumasi), Mrs Felicia Oppong Nkrumah (Accra), the Prah families of Abura Dunkwa, & Edumfa, the Blankson, Graves & Mends families of Cape Coast, with sorrow, announce the passing of their beloved 

KWAKU BANNING (AKA BOSTON JNR.)

WHICH SAD EVENT OCCURRED ON WEDNESDAY, 27TH MAY, 2026 IN ACCRA

Aged: 69

FUNERAL ARRANGEMENTS ARE AS FOLLOWS:

THERE WILL BE NO VIGIL

PRE-BURIAL & FILING PAST: On Friday, 31st July, 2026 from 7:30 am - 8:30 a.m.

at Lashibi Funeral Home, Accra.

MEMORIAL, BURIAL & THANKSGIVING SERVICE: Friday, 31st July, 2026 at8.30 am at Lashibi Funeral Home, Accra.

INTERMENT: Private

FINAL FUNERAL RITE: Friday, 31st July 2026, from 7:30 am- 8:30 am at Lashibi Funeral Home

WIDOW: Mrs. Louisa Banning.

CHILDREN:

Dr. Awuradjoa Peprah Banning (USA), Maame Botwoa Banning (Accra), & Nana Nkumah

Banning (USA).

SIBLINGS:

Douglas Justice Banning (UK), Nana Omono Amoako (Akyempimhene, Asante Mampong), Takyiwaa Twidan Ebusuapayin Ernest Banning (Abura Dunkwa/Aboase, CEO Modula Grup/Royal Basin Resort, Kumasi), George Banning (USA), Rose Banning & Henry Banning (Kumasi, Deceased)

IN-LAW: Dr. Nii Lante Heward - Mills (Accra)

COUSINS:

Prof. K.K. Prah (SA), Margaret Prah (Fmr. Amb. Zambia), Cynthia Prah (Accra), Prof. Mansah Prah (Accra) & siblings, Lucy Prah (Swedru) & siblings, Lawrence Prah (Kumasi, Deceased) & siblings, Kweku Danso Attrams (Germany), Ewurafua Attrams (Accra), Jones D. Prah (Accra), Mrs. Pamela Gaituah (Accra), Mrs. Amy Bello (Kumasi), Emmanuel Prah (Kumasi), Dorcas Jones Prah (UK)

NEPHEWS & NIECES

Dr. Nana Akwasi Banning (UK), Nana Kofi Bonsu Amoako (Zimbabwe), Papa Yaw Bonsu Amoako (Accra), Kobina Botwe Bonsu Amoako (UK), Rev. Banning (Ghana) Mrs. Botwoa Banning Adjepong (UK), Mrs. Annette Obeng-Nsiah (Accra), Mrs. Jane Derx (Accra), Jeremy Banning (USA), Michael Banning (USA), Nana Kofi Peprah Banning (Germany), Mrs. Maame Esi Asabre (Germany), Mrs. Ewurama Ben-Mahmoud (Accra), Kobina Mmeah Gaituah (USA), Kwesi Gaituah (Accra), Alima Bello (Accra) & siblings, Andrew Jones Prah (USA) & siblings, Margaret Afani (Kumasi) & siblings, Kwesi Sekyi Prah (UK) & siblings, Ebo Buckman (UK) & siblings and Anane Banning (UK), Nana Ama Hagan (Kumasi) & siblings.

GRANDCHILDREN: Bright Kwaku Banning (Accra), Nii Odartey Heward-Mills, Naa Koshie Heward - Mills & Naa Odarkor Yakoba Heward - Mills.

CHIEF MOURNERS

Nana Omono Amoako (Akyempimhene, Asante Mampong), Nana Prah Agyensaim VI (Paramount Chief, Assin Kushea, C/Region), Takyiwaa Twidan Ebusuapayin Ernest Banning (Abura Dunkwa/ Aboase, CEO, Modula Grup/Royal Basin Resort, Kumasi), George Banning (USA), Prof. K.K. Prah (South Africa) & siblings. Mrs. Felicia Oppong- Nkrumah (Accra), Kojo Oppong Nkrumah (MP, Ofoase Ayirebi), the Prah families of Abura Dunkwa & Edumfa, the Blankson, Graves & Mends families of Cape Coast, Margaret Prah (Fmr. Amb. Zambia), Dr. Jimmy Heymann (Accra), Cousin Kobina Prah (Accra) & siblings, Kweku Danso Attrams (Germany), Ewurafua Attrams (Accra), Lucy Prah (Swedru) & siblings, Lawrence Prah (Kumasi) & siblings, Jones D. Prah (Accra) & siblings, Brig. Gen. Rtd. Joe Prah (Accra) & siblings, Maxwell Prah (Accra), Emmanuel Prah (Accra), Patrick Kwesi Gaituah (Accra), Wabi Bello (Kumasi), Nana Agyeman Duah (Kumasi), Staff of Modula Group & MOBA75

Dress Code: Black

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