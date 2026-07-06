Obituary

Agnes Afua Oforiwa Opoku

  6 July 2026 1:38pm
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Nana Afua Nketiaa Obuo II, Okuapehemea; Abusuapanyin Odehye Nana Edmund Ohene Asa Agyekum, Head of Nketia Royal Family; Obeapanyin Odehye Sophia Kumiwaa Angba, Nana Mfodwo Koranteng, Ahenemmahene; Nana Appiah Korama, Ahenenanahemea; Odehye Capt. Mmireku Agyekum and the entire Nketiaa Royal Family;

Nana Addo Kwasi II (Amamprobihene); Abusuapanyin Samuel Adu Darko (Amamprobii); Obeapanyin Stella Safoaa (Amamprobii); Opanyin Kwaku Ansa (Okomahene House); Abusuapanyin Obarima Kwayisi Yirenkyi (Accra); Opanyin Addo Kofi; Opanyin Kwasi Awua; Opanyin Kwasi Darko; Obeapanyin Yaa Offeibea (Osaebronmu); Obeapanyin Gladys Oye (Koforidua); Obeapanyin Amma Addobea (Koforidua); Obeapanyin Akosua Kwayiisibea; Obeapanyin Akua Afi, Opanyin Offei Kwasi, Opanyin Kwaku Budu, all of Agona family, Akropong and Opanyin Kofi Sakyi Apenteng (Widower), announce the death of their beloved:

AGNES AFUA OFORIWA OPOKU

(a.k.a. Sisi Foriwa)

77 YEARS

(1949 - 2026)

FUNERAL ARRANGEMENTS:

There will be no wake-keeping.

Laying in State:

Saturday, 1st August, 2026 (at dawn),

House No. 89, Osaebronmu, Akropong-Akuapem.

Burial Service:

Saturday, 1st August, 2026 at

House No. 89, Osaebronmu, Akropong-Akuapem.

Thanksgiving Service:

Sunday, 2nd August, 2026,

at Divine Church, Akropong.

CHIEF MOURNERS:

Nana Afua Nketiaa Obuo II, Okuapehemea; Abusuapanyin Odehye Nana Edmund Ohene Asa Agyekum (Head of Nketiaa Royal Family), Obeapanyin Odehye Sophia Kumiwaa Angba, Nana Mfodwo Koranteng, Capt. Mmireku Agyekum, Opanyin Kwaku Ansa (Okomahene House);

Abusuapanyin Obarima Kwayisi Yirenkyi (Accra), Opanyin Addo Kofi, Opanyin Kwasi Awua, Opanyin Kwasi Darko, Obeapanyin Yaa Offeibea (Osaebronmu), Obeapanyin Gladys Oye (Koforidua), Obeapanyin Amma Addobea (Koforidua), Obeapanyin Akosua Kwayiisibea.

CHILDREN:

Kwabena Apenteng Sakyi, Kwame Okraku Sakyi, Yaw Ansaaku Sakyi, Kwaku Darko Sakyi, Yaw Akonnor Sakyi, Kwame Owusu Sakyi, Abena Manubea Sakyi, Kofi Osei Sakyi, Kwasi Opoku Sakyi.

BROTHERS AND SISTERS:

Akua Otwe, Christiana Ama Addobea, Adwoa Adubea, Kwaku Ntow Opoku, Akua Offeibea, Hayford Offei, Emelia Owarewa.

NEPHEWS AND NIECES:

Kwame Opare (Nigeria), Kofi Anim (Koforidua), Akua Owusua (Koforidua), Bros. & Sisters; Abena Owusua (Koforidua), Afua Opokua (Koforidua), Bros. & Sisters; Kwaku Budu (Akropong), Ama Serwa (Accra), Bros. & Sisters; Frank Opoku (Accra), Georgina Opoku (Tema), Bros. & Sisters; Kwabena Oduro Odom (Tema), Ama Priscilla (Accra).

ALL FRIENDS AND SYMPATHISERS ARE CORDIALLY INVITED

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