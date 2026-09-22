Obituary

Mr Joseph Benjamin Eyison Jnr aka Kojo Kum Panyin

  22 September 2026 11:45am
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio By Carbonatix

Bretuo Abusua Panin Nana Yaw Essumang Ampong, Bretuo Abusuabaatan Nana Kwamena Kumi Sakyi, Nana Kesse Tare Il (Chief of Assin Edubiase), All of Assin Edubiase. Ebusuapanyin Kojo Afful, Opanyin Kwesi Eya, Opanyin Kwame Baffoe, W.0. Arhin (Kobena Kaya), Okyeame Kojo Wona, Opanyin Kwesi Dadzie Arhin, Obaapanyin Abena Ngungua (aka Mercy Forson), Obaapanyin Faustina Biney (Tempe), Obaapanyin Ekua Siw and all of the entire Anona Yeko ebusua of Gomoa Pinanko, Opanyin Kwabena Frimpong (aka Alhaji), Obaapanyin Abena Ninsin, all of Akyem Anomaase, Akyeampemhene of Asona Abusua, Nana Gyekyiwaa of Akropong Akuapem, Obaapanyin Lydia Ntiriwa Bekoe Ntow and the entire family of Asona Abusua of Akropong Akuapem.

With a heavy heart, we regret to announce the home call of our beloved brother, father, grandfather, uncle, and friend. Come join us as we celebrate the life of

MR.JOSEPH BENJAMIN EYISON {Kojo Kum Panyin}

RETIRED CENTRAL REGIONAL PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COORDINATOR RTD.

FUNERAL ARRANGEMENTS

THERE WILL BE NO WAKE-KEEPING

NIGHT OF SONGS(PRIVATE)

FRIDAY, 25TH SEPTEMBER, 2026 AT HIS RESIDENCE — OLA ESTATES (LOW COST), NEAR BETHEL ASSEMBLIES OF GOD CHURCH AT OLA ESTATES, CAPE COAST GPS: CC-123-3904, S47 LOW COST 1ST ST

BURIAL AND MEMORIAL SERVICE -
SATURDAY, 26TH SEPTEMBER, 2026 AT EMMANUEL METHODIST CHURCH, OLA ESTATES, CAPE COAST AT 7: 00 AM.

INTERMENT
SATURDAY, 26TH SEPTEMBER, 2026 AT CAPE COAST METROPOLITAN CEMETERY, CAPE COAST

FINAL FUNERAL RITES
SATURDAY, 26TH SEPTEMBER, 2026 AT CENTRE FOR NATIONAL CULTURE (CNC), OPPOSITE UNIVERSITY OF CAPE COAST


THANKSGIVING SERVICE
SUNDAY, 27TH SEPTEMBER, 2026 AT EMMANUEL METHODIST CHURCH, OLA ESTATES, CAPE COAST AT 8:00 AM

FAMILY GATHERING
SUNDAY, 27TH SEPTEMBER, 2026 AT HIS RESIDENCE, OLA ESTATES (LOW COST), NEAR BETHEL ASSEMBLIES OF GOD CHURCH AT OLA ESTATES, CAPE COAST. GPS: CC-123-3904, S47, LOW-COST 1ST ST.

DRESS CODE:
SATURDAY - BLACK & WHITE
SUNDAY – ALL WHITE

WIDOW: Mrs Lydia Ntiriwa Bekoe Eyison

CHILDREN: Mr Francis Senyo Eyison, Dr. (Mrs.) Bernice Oteng Davis, Mrs Nana Efua Dankwah Owusu-Sekyere, Ms Lillian Araba Dankwah Eyison, Mrs Kate Oduraaa Eyison Oduro, Mr Kojo Amankrah Eyison

IN-LAWS: Mrs Beatrice Anooba Eyison, Mr George Haziel Davis, Mr Nana Gyimah Owusu-Sekyere, Mr Felix Oduro

THF GRANDCHILDREN: Nine (9)

SIBLINGS: Ms Elizabeth Eyison, Mrs Victoria Acquah, Mr Samuel Yankson, Mr Joseph Hoyte Eyison, Mr Nanabanyin Eyison, Mr Chenard Ekow Eyison, Mr Alex Donkor.

NEPHEWS AND NIECES: Akosua Afrakomah & siblings, Nana Ama Amamoo & siblings, Adelaide Amoako & siblings, Henrietta Acquah & siblings, Samuel Yankson jnr. & siblings, Michael Yankson and siblings, Ellen Baaba Dzah Eyison & siblings, Lillian Eyison & siblings, Benjamin Eyison & siblings, Frank Donkor & siblings, Edward Donkor & siblings

CHIEF MOURNERS: Nana Kosso Tare Il (Chief of Assin Edubiase), Bretuo Abusua Panin, Nana Yaw Essumang Ampong, Bretuo Abusuabaatan Nana Kwamena Kumi Sakyi, All of Assin Edubiase. Ebusuapanyin Kojo Afful, Opanyin Kwesi Eya, Opanyin Kwame Baffoe, W.O. Arhin (Kobena Kaya), Okyeame Kojo Wona, Opanyin Kwesi Dadzie Arhin, Obaapanyin Abena Ngungua (aka Mercy Forson), Obaapanyin Faustina Biney (Tompo). Obaapanyin Ekua Siw and all of the entire Anona Yeko ebusua of Gomoa Pinanko, Opanyin Kwabena Frimpong (aka Alhaji), Obaapanyin Abena Ninsin, all of Akyem Anomaase, Akyeampemhene of Asona Abusua, Nana Gyekyiwaa of Akropong Akuapem, Obaapanyin Lydia Ntiriwa Bekoe Ntow and the entire family of Asona Abusua of Akropong Akuapem.

ALL FRIENDS AND SYMPATHIZERS ARE CORDIALLY INVITED

DISCLAIMER: The Views, Comments, Opinions, Contributions and Statements made by Readers and Contributors on this platform do not necessarily represent the views or policy of Multimedia Group Limited.
Tags:  
DISCLAIMER: The Views, Comments, Opinions, Contributions and Statements made by Readers and Contributors on this platform do not necessarily represent the views or policy of Multimedia Group Limited.

Related to this story




Most Popular News

Latest Stories

About Us

The Multimedia Group

Advertise With Us

Contact Us

Terms of Use

Privacy Policy

Radio

Joy 99.7 FM

Adom 106.3 FM

Hitz 103.9 FM

Asempa 94.7 FM

Luv 99.5 FM

Nhyira 104.5 FM

TV

Joy News

Adom TV

Joy Prime

MultiTVWorld.com

Adom TV (Audio)

Joy News (Audio)

Social

YouTube

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Infographics

More

Games

Habitat Fair

Impact Makers

Galamsey

Archives

Elections

Download on App Store Get it on Google Play Explore it on AppGallery
tune in radio TuneIn iTunes iTunes Spotify Spotify
© 1996-2026 Copyright: MyjoyOnline.com | The Multimedia Group