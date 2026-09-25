Obituary

Mr John Blankson Adu Otu

  25 September 2026 6:21am
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THE FAMILY OF NENE AMATEY ALIPUE-NARH (CHIEF OF LUHUOR, ADA) NOMO SAMUEL ALIPUE TEYE OFOE (HEAD OF OFOE FAMILY) NOMO EMMANUEL BUENOR OSUBRONI (HEAD OF OSUBRONI FAMILY, ADA), NENE AGUDEY OBICHERE III (ADA STATE MANKLALO) VERY REV’D SAMUEL L. LAMPTEY (DEAN OF HOLY TRINITY CATHEDRAL, ACCRA) ANNOUNCES THE PEACEFUL TRANSITION OF THEIR BELOVED:

MR. JOHN BLANKSON ADU OTU. THIS SAD EVENT OCCURRED ON FRIDAY, 3RD JULY 2026, IN GBAWE.

AGED: 78 YEARS

FUNERAL ARRANGEMENTS ARE AS FOLLOWS:

LAYING IN STATE: FRIDAY, 16/OCT, 2026 @LENOBINYA GARDENS OPPOSITE ADA COMMUNITY CENTRE, 8AM-12 MID NIGHT

MEMORIAL SERVICE: SATURDAY, 17/OCT, 2026 @ LENOBINYA GARDENS OPPOSITE ADA COMMUNITY CENTRE, BIG ADA-9AM.

INTERMENT: AT ADA CEMETERY

FINAL FUNERAL RITES: @ LENOBINYA GARDENS OPPOSITE ADA COMMUNITY CENTRE, BIG ADA.

THANKSGIVING SERVICE: SUNDAY, 18/OCT, 2026 @ HOLY CROSS ANGLICAN CHURCH, ADA FOAH-9 AM

 ATTIRE: SATURDAY, BLACK AND BLACK AND WHITE ON SUNDAY.

ALL ARE CORDIALLY INVITED TO MOURN WITH US.

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