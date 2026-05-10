Music

Full list of winners at the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA 27)

Source: David Apinga  
  10 May 2026 4:01am
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio By Carbonatix

The Grand Arena in Accra was transformed into a bastion of musical excellence on Saturday, 9 May 2026, as the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA) celebrated the finest talents in the industry.

In a repeat of his 2023 success, Black Sherif was crowned the Artiste of the Year, capping off a phenomenal night where he scooped a total of five awards. The 'Iron Boy' star proved his dominance was no fluke, winning the night’s most prestigious honours on the back of a record-breaking year on international streaming platforms.

The evening was largely a duel between Black Sherif and Medikal. The AMG rapper secured four major trophies, notably reclaiming his crown as the Best Hiplife/Hip-Hop Artiste and winning Best Collaboration for the viral hit 'Shoulder'.

Other multi-award winners included the 'Highlife Confession' hitmaker Kofi Kinaata, who took home two awards; and Moliy, whose international exploits with the 'Shake It To The Max' remix earned her two trophies, including International Collaboration of the Year.

Below is the full list of the winners at the 27th Telecel Ghana Music Awards (TGMA 27):

Album/EP of the Year 
Iron BoyBlack Sherif                                                                                     WINNER
TorcherStonebwoy
After MidnightGyakie
Disturbation IIMedikal
ReadyWendy Shay
Walk With MeKweku Smoke
  
RECORD OF THE YEAR 
ChaanaSamini ft Soweto Gospel Choir
AkomaAsiama
For my goodSoul Winners ft Joe Mettle
AfaEnam
Kwame MachoRama Blak
Enso Nyame Y3Kwabena Kwabena                                                                       WINNER
  
BEST FEMALE VOCAL PERFORMANCE  
See Me ThroughGrace Charles (by Team Eternity GH)
Beni TookwɛiloiLordina the Soprano
BreatheCina Soul
AminEnam                                                                                                WINNER
Show Me How to LoveNiiella
  
BEST MALE VOCAL PERFORMANCE 
AkomaAsiama                                                                                             WINNER
By PrayerPerez Musik
Time ‘LiveSession’Deon Boakye
YehodaCarl Clottey
Catch-22Josh Blakk
  
SONG WRITER OF THE YEAR 
Have Mercy IIKofi Kinaata
Take Me HomeCofi Boham
SacrificeBlack Sherif                                                                                          WINNER
Obi Nnim (Obinim)Akwaboah
Send Them a PrayerStonebwoy
AbebereseKo-Jo Cue
  
BEST RAP PERFORMANCE 
4GG (For God’s Glory)Joe Kay
AbebereseKo-Jo Cue
ViolenceSarkodie
Mensei DaStrongman                                                                                              WINNER
5th August 9Lyrical Joe
Welcome To AfricaMedikal
  
  
BEST MUSIC VIDEO 
EXCELLENTKOJO BLAK ft Kelvyn Boy Directed by Henry Akrong
SacrificeBlack Sherif Directed by Meekah Jagun
Welcome To AfricaMedikal Directed by Xbills Ebenezer
ShineStonebwoy Directed by YAW SKYFACE
ChaanaSamini ft Soweto Gospel Choir Directed by Yaw Skyface
Put am on GodAratheJay Directed by  David Duncan                                                 WINNER
    
MOST POPULAR SONG OF THE YEAR 
ShoulderMedikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm                                            WINNER
Foko!King Paluta
SacrificeBlack Sherif
Crazy LoveWendy Shay Ft Olivetheboy
GymnasticKidi ft Olivetheboy & Kojo Blak
Nyame YePiesie Esther
ExcellentKojo blak ft Kelvyn boy
Shake it to the max remixMoliy, Shenseea, Skillibeng & Silent Addy
OliviaLasmid
  
BEST AFROBEATS SONG 
ExcellentKojo Blak FT Kelvyn Boy                                                      WINNER
Crazy LoveWendy Shay Ft Olivetheboy
GymnasticKiDi ft Olivetheboy & Kojo Blak
No IssuesLasmid ft King Promise
OMGMr Drew Ft OliveTheBoy
  
BEST AFROPOP SONG 
SankofaGyakie
SacrificeBlack Sherif                                                                              WINNER
Gidi Stonebwoy
See What We’ve DoneKing Promise feat Mr Eaz
BendOlivetheboy ft Sarkodie
OliviaLasmid
  
BEST HIPLIFE SONG 
ShoulderMedikal ft ShattaWale & Beeztrap Kotm                               WINNER
HABITFameye feat. Medikal
TontonteKo-jo Cue feat. AratheJay & Ofori Amponsah
Next DoorKojo Blak ft Sarkodie
MessiahSarkodie ft Kweku Flick
BadnessKwesi Amewuga
  
BEST HIPHOP SONG 
WHERE DEM BOYSBlack Sherif                                                                              WINNER
BalenciagaO’Kenneth
ViolenceSarkodie ft Kweku Smoke
Adu The BorgaKweku Smoke
Same TimbsGonaboy
The matterThe matter
  
BEST HIGHLIFE SONG 
It is finishedKofi Kinaata                                                                              WINNER
Foko!King Paluta
Aso IIKwabena kwabena ft Stonebwoy  & Kofi Kinaata
Obi Adi Amerado
Do BetterKuami Eugene
  
BEST REGGAE/DANCEHALL SONG 
Shake It To The Max RmxMoliy, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy                                  WINNER
TorcherStonebwoy
Larger Than Life (LTL)Cina Soul feat. Stonebwoy
Summer KingSamini
TalismanArathejay ft Stonebwoy
PharaohAmerado
  
BEST TRADITIONAL GOSPEL SONG 
CorrectJoyce Blessing ft King Paluta
Nyame YePiesie Esther                                                                       WINNER
So far so goodMabel Okyere
M’asedaKofi Owusu Preprah ft Diana Hamilton
AkorfalaCelestine Donkor ft Diana Hamilton
Baba God (Matthew 6:26)Paul Enana
  
BEST URBAN /CONTEMPORARY GOSPEL SONG 
EbefaEwura Abena
Big God AfroKofi Owusu Peprah                                                           WINNER
Aha Ye (The Good Place)Diana Hamilton ft Ntokozo Mbambo & Elder Mireku
ReadySCOTT EVANS
StaminaKofi Karikari
YehodaCarl Clottey ft Luigi Maclean
  
COLLABORATION OF THE YEAR 
ExcellentKojo Blak FT Kelvyn Boy
GymnasticKiDi ft. Olivetheboy & kojo blak
Crazy LoveWendy Shay ft Olivetheboy
ViolenceSarkodie ft kweku smoke
ShoulderMedikal ft shatta & beeztrap                                               WINNER
Aso IIKwabena kwabena ft stonebwoy & Kinaata
  
INTERNATIONAL COLLABORATION OF THE YEAR 
Shake It To The Max rmxMOLIY, Shenseea, Skillibeng, Silent Addy                              WINNER
So It GoesBlack Sherif ft Fireboydml
Too Late RemixWendy Shay ft Bedjine, Phina & Guchi
Meet 4 CornerLasmid ft. Tml Vibez
See What We’ve DoneKing Promise ft Mr Eazi
Body GoMoliy ft Tyla
  
BEST NEW ARTISTE 
Kojo Blak                                                                                                            WINNER
Gonaboy 
Lalid 
Adom Kiki 
  
ARTISTE OF THE YEAR 
Black Sherif                                                                                                            WINNER            
Medikal 
Stonebwoy 
Wendy Shay 
Sarkodie  
Diana Hamilton 
  
BEST GOSPEL ARTISTE 
Piesie Esther 
Diana Hamilton                                                                                           WINNER
MOG Music 
Kofi Owusu Peprah 
Mabel Okyere 
Nana Yaw Ofori-Atta 
  
BEST HIPLIFE / HIPHOP ARTISTE 
Black Sherif 
Medikal                                                                                            WINNER
Kweku Smoke 
Sarkodie 
Ko-Jo Cue 
O’kenneth 
  
BEST AFROBEATS / AFROPOP ARTISTE 
Wendy Shay                                                                                              WINNER
Kojo Blak 
KiDi 
Kidi 
Gyakie 
Moliy 
  
BEST HIGHLIFE ARTISTE 
Fameye 
King Paluta 
Kwabena kwabena 
Kofi Kinaata                                                                                                    WINNER
Kuami Eugene 
  
BEST REGGAE / DANCEHALL ARTISTE 
Samini 
Ras Kuuku 
Stonebwoy                                                                                                         WINNER
  
AUDIO ENGINEER OF THE YEAR 
ChaanaFrancis Kweku Osei
AkomaKwame Yeboah
For My GoodSamuel Laryea Otoo
AfaKC_BEATZ
Kwame MachoRobo DaBeat Scientist
Enso Nyame Y3Daniel Grüll                                                                            WINNER
    
BEST AFRICAN SONG 
Laho IIShallipopi & Burna Boy
KelebuRema
NakupendaTxC, Davido, Shoday, Scotts Maphuma ft Zlatan & AI Xapo
TylaChanel
With YouDavido ft Omah Lay                                                              WINNER
Joy is ComingFido
  
BEST GROUP 
Soul Winners 
Lali x Lola 
Keche                                                                                               WINNER
Bethel Revival 
  
MUSIC FOR GOOD 
Tree for LifeNacee
Crox it Out (Breast Cancer)Lali x Lola                                                                                WINNER
Stop Galamsey NowNacee
Asaase NnwomRama Blak & Opoku Brew
    
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARDDaddy Lumba                                                                                            

DISCLAIMER: The Views, Comments, Opinions, Contributions and Statements made by Readers and Contributors on this platform do not necessarily represent the views or policy of Multimedia Group Limited.
Tags:  
DISCLAIMER: The Views, Comments, Opinions, Contributions and Statements made by Readers and Contributors on this platform do not necessarily represent the views or policy of Multimedia Group Limited.

Latest Stories




About Us

The Multimedia Group

Advertise With Us

Contact Us

Terms of Use

Privacy Policy

Radio

Joy 99.7 FM

Adom 106.3 FM

Hitz 103.9 FM

Asempa 94.7 FM

Luv 99.5 FM

Nhyira 104.5 FM

TV

Joy News

Adom TV

Joy Prime

MultiTVWorld.com

Adom TV (Audio)

Joy News (Audio)

Social

YouTube

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Infographics

More

Games

Habitat Fair

Impact Makers

Galamsey

Archives

Elections

Download on App Store Get it on Google Play Explore it on AppGallery
tune in radio TuneIn iTunes iTunes Spotify Spotify
© 1996-2026 Copyright: MyjoyOnline.com | The Multimedia Group